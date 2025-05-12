Николай Наумов: Станкович вредит «Спартаку» своей импульсивностью

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил игру и результаты «Спартака» во второй части сезона РПЛ. В последних пяти матчах чемпионата России «Спартак» одержал только одну победу — над «Акроном» (3:2). После 28 туров РПЛ красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 51 очко.

«Спартак» лихорадит. Казалось, Станкович нашёл свою игру и оптимальный состав, но потом начались срывы. Во многом виновата импульсивность Станковича — он слишком много внимания уделяет судейству. В каждом моменте он считает, что «Спартак» ущемляют. В принципе, Станкович создаёт неплохую команду, но всё это передаётся игрокам, а нервозность мешает «Спартаку». Красно-белые сыграют один матч хорошо, как с «Зенитом», а потом проваливают следующую игру. Тренерскому штабу нужно успокоиться и спокойно реализовывать свои замыслы.

Думаю, после жеста в матче с «Динамо» Станкович опять нарвётся на неприятности. Это недопустимая вещь. Такие вещи нужно показывать, когда имеешь неопровержимые доказательства. Станковича накажут, он этим вредит клубу и команде», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.