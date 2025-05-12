Агент Шанталия ответил, почему «Ростов» не ведёт переговоры с игроком по новому контракту

Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Даниила Шанталия, заявил, что клуб не ведёт переговоров о продление контракта с его клиентом.

«Никаких переговоров по поводу нового контракта Даниила Шанталия с «Ростовом» нет. Не совсем корректная информация, что у него заканчивается контракт летом 2025 года. У него ещё длительное соглашение с клубом», — сказал Голяна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Даниилу 20 лет, в нынешнем сезоне он провёл 17 матчей во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость опорного полузащитника в € 400 тыс.