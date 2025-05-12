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Валерий Газзаев призвал «Динамо» утвердить Ролана Гусева в должности главного тренера

Валерий Газзаев призвал «Динамо» утвердить Ролана Гусева в должности главного тренера
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Известный российский специалист Валерий Газзаев считает, что руководство московского «Динамо» должно довериться Ролану Гусеву и утвердить его в должности главного тренера команды. 47-летний Гусев исполняет обязанности главного тренера бело-голубых после отставки Марцела Лички. Чешский специалист покинул «Динамо» 1 мая. Под руководством Ролана Гусева бело-голубые провели два матча в рамках Российской Премьер-Лиги и одержали две победы — над «Крыльями Советов» (3:1) и «Спартаком» (2:0).

«Я думаю, что Ролан Гусев может стать главным тренером команды. Когда-то же надо начинать доверять нашим молодым специалистам. Мне кажется, что сейчас самый подходящий момент для того, чтобы доверить Ролану Гусеву должность главного тренера. А всем в клубе «Динамо» надо помогать ему, чтобы он вместе с командой добивался высоких результатов», — приводит слова Газзаева «РИА Новости Спорт».

После 28 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 53 очка.

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