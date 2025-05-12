Эдуард Мор: «Динамо» в полном порядке — как можно так сильно преобразиться?

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал уверенную победу московского «Динамо» (2:0) в матче с красно-белыми в рамках 28-го тура РПЛ.

«Динамо» было в полном порядке. Команда меня просто удивляет: как можно так сильно преобразиться от того, что просто убрали тренера и назначили помощника Гусева. То, в чём упрекали «Динамо», например, по игре в обороне были вопросы, всё моментально изменилось в лучшую сторону, а в атаке как было хорошо всё, так и осталось.

«Спартак» в чемпионате, конечно, играет ниже ожидаемого, и это очевидно. Но если брать конкретную игру против «Динамо», то здесь команда Гусева была в полном порядке, они играли круто», — сказал Эдуард Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Гурьевым.