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Эдуард Мор: «Динамо» в полном порядке — как можно так сильно преобразиться?

Эдуард Мор: «Динамо» в полном порядке — как можно так сильно преобразиться?
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал уверенную победу московского «Динамо» (2:0) в матче с красно-белыми в рамках 28-го тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

«Динамо» было в полном порядке. Команда меня просто удивляет: как можно так сильно преобразиться от того, что просто убрали тренера и назначили помощника Гусева. То, в чём упрекали «Динамо», например, по игре в обороне были вопросы, всё моментально изменилось в лучшую сторону, а в атаке как было хорошо всё, так и осталось.

«Спартак» в чемпионате, конечно, играет ниже ожидаемого, и это очевидно. Но если брать конкретную игру против «Динамо», то здесь команда Гусева была в полном порядке, они играли круто», — сказал Эдуард Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Гурьевым.

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