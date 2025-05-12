Эдуард Мор: «Динамо» в полном порядке — как можно так сильно преобразиться?
Поделиться
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал уверенную победу московского «Динамо» (2:0) в матче с красно-белыми в рамках 28-го тура РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7' 2:0 Глебов – 30'
«Динамо» было в полном порядке. Команда меня просто удивляет: как можно так сильно преобразиться от того, что просто убрали тренера и назначили помощника Гусева. То, в чём упрекали «Динамо», например, по игре в обороне были вопросы, всё моментально изменилось в лучшую сторону, а в атаке как было хорошо всё, так и осталось.
«Спартак» в чемпионате, конечно, играет ниже ожидаемого, и это очевидно. Но если брать конкретную игру против «Динамо», то здесь команда Гусева была в полном порядке, они играли круто», — сказал Эдуард Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Гурьевым.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 мая 2025
-
15:06
-
15:00
-
14:56
-
14:53
-
14:41
-
14:35
-
14:26
-
14:20
-
14:15
-
14:05
-
13:55
-
13:52
-
13:40
-
13:37
-
13:26
-
13:25
-
13:15
-
13:14
-
13:09
-
12:57
-
12:55
-
12:47
-
12:40
-
12:36
-
12:29
-
12:26
-
12:21
-
12:05
-
12:05
-
11:57
-
11:49
-
11:48
-
11:36
-
11:33
-
11:27