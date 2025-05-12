Кононов: победы над середняками — показатель мастерства тренерского штаба и игроков

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов после победы своей команды в матче 32-го тура Мелбет Первой лиги с «Шинником» (1:0) ответил на вопрос о сложностях автозаводцев в играх с командами из середины таблицы чемпионата.

— Создаётся ощущение, что «Торпедо» проще играть с атакующими командами, а с середняками были проблемы, но сегодня удалось выиграть. Какие корректировки вы внесли?

— Я не думаю, что мы полностью преодолели эту проблему. У нас ещё будет домашняя игра с очень сложным соперником. Что касается тактических перестроений, то, конечно, мы каждую игру изучаем соперника и даём определённые индивидуальные или групповые задания игрокам на тренировках – как играть в обороне и в атаке.

Под каждого соперника мы готовимся индивидуально.

Когда команда находится в верхней части таблицы и борется за высокие места, победы над командами, находящимися ниже, являются обязательными. И это показатель мастерства тренерского штаба и игроков – настроить себя и выложиться на полную ради победы. Если мы теряли очки в играх с такими командами, это в первую очередь недоработка тренерского штаба и, возможно, недостаточный настрой игроков. Сегодня настрой у команды был отличный, все понимали ответственность. Поэтому нам удалось победить. Наша задача – сохранять подобный настрой в каждой игре, независимо от положения соперника в таблице, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.