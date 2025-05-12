Дмитрий Сенников: обидно, что ЦСКА не борется за золото в этом сезоне

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников выразил сожаление, что ЦСКА не участвует в чемпионской гонке нынешнего сезона РПЛ.

«ЦСКА ещё в этом сезоне должен был претендовать на чемпионство. Если бы не две ничьи с «Крыльями Советов» и «Ахматом», было бы плюс четыре очка. Обидно, что армейцы не борются за золото в этом сезоне. Похожая ситуация была с «Локомотивом» в прошлом сезоне, которому не хватило четырёх очков, чтобы стать чемпионом», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко после 28 встреч. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 60 очков после аналогичного количества игр. Замыкает тройку лидеров с 55 очками московский ЦСКА.