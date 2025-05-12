«Мозгов, концентрации». Мелкадзе объяснил, чего не хватило «Ахмату» в матче с «Акроном»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался по итогам матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:3). Форвард отметил, что грозненской команде не хватило мозгов и концентрации, чтобы добиться положительного результата.
— Уверенно начали игру, забили гол. Чего не хватило, чтобы продолжить развивать преимущество?
— Мозгов, концентрации.
— Третий пропущенный мяч тоже стал следствием потери концентрации?
— Да. И мозги.
— Следующий матч — ключевой в борьбе за прямое место в РПЛ?
— Думаю, да, — приводит слова Мелкадзе «Матч ТВ».
Матч между «Акроном» и «Ахматом» состоялся накануне, 11 мая. Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и закончилась победой «Акрона» со счётом 3:2. «Ахмат» после 28 туров Российской Премьер-Лиги занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Акрон» — девятый (35 очков).
- 12 мая 2025
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