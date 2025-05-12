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«Мозгов, концентрации». Мелкадзе объяснил, чего не хватило «Ахмату» в матче с «Акроном»

«Мозгов, концентрации». Мелкадзе объяснил, чего не хватило «Ахмату» в матче с «Акроном»
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Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался по итогам матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:3). Форвард отметил, что грозненской команде не хватило мозгов и концентрации, чтобы добиться положительного результата.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
3 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Талал – 8'     1:1 Пестряков – 17'     2:1 Джаковац – 45+4'     2:2 Мелкадзе – 72'     3:2 Хубулов – 85'    
Удаления: Беншимол – 90+6' / нет

— Уверенно начали игру, забили гол. Чего не хватило, чтобы продолжить развивать преимущество?
— Мозгов, концентрации.

— Третий пропущенный мяч тоже стал следствием потери концентрации?
— Да. И мозги.

— Следующий матч — ключевой в борьбе за прямое место в РПЛ?
— Думаю, да, — приводит слова Мелкадзе «Матч ТВ».

Матч между «Акроном» и «Ахматом» состоялся накануне, 11 мая. Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и закончилась победой «Акрона» со счётом 3:2. «Ахмат» после 28 туров Российской Премьер-Лиги занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Акрон» — девятый (35 очков).

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