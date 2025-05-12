Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мозгов, концентрации». Мелкадзе объяснил, чего не хватило «Ахмату» в матче с «Акроном»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался по итогам матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:3). Форвард отметил, что грозненской команде не хватило мозгов и концентрации, чтобы добиться положительного результата.

— Уверенно начали игру, забили гол. Чего не хватило, чтобы продолжить развивать преимущество?

— Мозгов, концентрации.

— Третий пропущенный мяч тоже стал следствием потери концентрации?

— Да. И мозги.

— Следующий матч — ключевой в борьбе за прямое место в РПЛ?

— Думаю, да, — приводит слова Мелкадзе «Матч ТВ».

Матч между «Акроном» и «Ахматом» состоялся накануне, 11 мая. Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре и закончилась победой «Акрона» со счётом 3:2. «Ахмат» после 28 туров Российской Премьер-Лиги занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Акрон» — девятый (35 очков).