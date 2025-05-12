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Итальянский журналист объяснил значение жеста Станковича в матче «Динамо» — «Спартак»

Итальянский журналист объяснил значение жеста Станковича в матче «Динамо» — «Спартак»
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Итальянский журналист издания Goal Italia Алессандро Де Феличе объяснил значение жеста главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче с «Динамо». Сербский тренер показал жест в адрес арбитра, намекающий на его предвзятость, после решения не назначать 11-метровый удар в ворота московского «Динамо».

«Это итальянский жест, который обозначает «вы заплатили», используется как символ коррупции», — сказал Де Феличе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После 28 сыгранных матчей «Спартак» занимает пятое место, заработав 51 очко. До завершения сезона Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича встретится с самарскими «Крыльями Советов» (18 мая) и подмосковными «Химками» (24 мая).

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