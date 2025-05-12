Кобелев: зимние трансферы Солари и Гарсии подорвали атмосферу в «Спартаке»

Бывший футболист и тренер «Динамо» Москва Андрей Кобелев полагает, что трансферы футболистов Пабло Солари и Ливая Гарсии подорвали атмосферу в «Спартаке». Гарсия и Солари присоединились к красно-белым в зимнее трансферное окно 2025 года.

«Осенью и весной «Спартак» — это две разные команды. Мне кажется, что два зимних трансфера Солари и Гарсии подорвали атмосферу в команде. Угальде сник, и весь «Спартак» играет не так ярко, как осенью. Более глубокий анализ может дать тренерский штаб, который ежедневно общается с футболистами. Видно, что «Спартак» потерял тот заряд энергии, который был до зимней паузы. Когда отпал вопрос с чемпионством, красно-белые, возможно, переключились только на Кубок России», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.