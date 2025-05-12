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Агент Михайлова и Прохина высказался о будущем футболистов после аренды в «Оренбурге»

Агент Михайлова и Прохина высказался о будущем футболистов после аренды в «Оренбурге»
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Футбольный агент Василий Голяна, представляющий интересы Ярослава Михайлова из «Зенита» и Данилы Прохина из «Ростова», высказался о будущем своих клиентов после окончания арендного соглашения с «Оренбургом».

«Ярослав Михайлов принадлежит «Зениту», и после аренды он вернётся в расположение команды. Данила Прохин принадлежит «Ростову», поэтому после окончания сезона он тоже вернётся в клуб. Рассматриваются абсолютно разные варианты их будущего — мы находимся в диалоге. Ничего конкретного сказать не могу», — сказал Василий Голяна в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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