Дмитрий Александров: «Спартак» — особенная команда, которую нужно всегда обыгрывать

Полузащитник московского «Динамо» Дмитрий Александров высказался по итогам игры 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:0). Хавбек отметил, что бело-голубым всегда нужно обыгрывать принципиального соперника в лице красно-белых.

— Был ли какой-то особый настрой от Ролана Гусева на «Спартак»?

— Все в коллективе понимали, что «Спартак» — это особенная команда, которую нужно всегда обыгрывать. Громких фраз не было. Нам просто сказали, что нужно выходить и делать своё дело, — приводит слова Александрова Legalbet.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоялся накануне, 11 мая, и завершился победой бело-голубых со счётом 2:0. После 28 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Спартак» — пятый (51 очко).