«Пока мы едины — мы непобедимы». «Факел» обратился к болельщикам после вылета из РПЛ

Пресс-служба воронежского «Факела» обратилась к болельщикам команды после вылета из Российской Премьер-Лиги, опубликовав соответствующее заявление в телеграм-канале клуба.

«Уважаемые болельщики! «Факел» всегда славился и будет славиться вашей преданностью клубу, неизменной от начала и до конца. Вы прошли и радостные, и тяжёлые моменты вместе с командой, несмотря на стужу и зной. И это не просто слова, это факты и история, которую мы писали и пишем вместе как настоящая семья, как единое целое. Мы вместе впервые за 21 год пробивались на элитный уровень российского футбола. И вместе переписывали историю, играя в Премьер-Лиге три сезона подряд.

Ваша страсть и огонь, который вы зажигаете на всех стадионах страны, не могут оставить никого равнодушным. Мы пройдём этот путь только вместе и станем сильнее, как это всегда и было. Этот сезон стал самым сложным для клуба и первой команды за последние четыре года во всех аспектах. И результаты, конечно, огорчают вас, дорогие болельщики. Мы это понимаем, но главное, в чём мы точно уверены и о чём говорили всегда, из сезона в сезон, это единство команды, клуба и болельщиков. До последнего будем биться за вас. Пока мы едины – мы непобедимы!» — сказано в сообщении пресс-службы «Факела».

Напомним, «Факел» официально вылетел из Российской Премьер-Лиги за два тура до конца сезона-2024/2025. Шансы на сохранение прописки воронежцы потеряли после поражения в игре с «Локомотивом» (0:1). Исход матча решил единственный гол, забитый Дмитрием Воробьёвым с передачи Сергея Пиняева. «Факел» играл в РПЛ с 2022 года, до этого в последний раз — в 2001 году.