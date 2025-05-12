Желудков: Глушенков сейчас ни о чём, но после ухода Вендела должен взять всё в свои руки

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков высказался о нападающем сине-бело-голубых Максиме Глушенкове.

«У Глушенкова была первая травма, потом вторая, а сейчас он ни о чём на поле. Но нападающих в команде много. В следующем сезоне он должен вернуть свою форму. Этот сезон-то хорошо начал. Вендел уедет, а Глушенков возьмёт всё в свои руки», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Глушенков провёл за «Зенит» 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 15 млн.