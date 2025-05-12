Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Охдуд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Интера» Индзаги: к сожалению, скудетто больше не в наших руках

Тренер «Интера» Индзаги: к сожалению, скудетто больше не в наших руках
Комментарии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе «нерадзурри» в матче 35-го тура итальянской Серии А с «Торино» (2:0).

Италия — Серия А . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Залевски – 14'     0:2 Аслани – 49'    

«Я сказал перед игрой, что, к сожалению, скудетто больше не в наших руках, но нам нужно продолжать играть сосредоточенно, как мы это делали в матче с «Торино», отдавая все силы команде, которая ещё не проигрывала перед своими домашними болельщиками. Нам нужна была жёсткая игра, и она была таковой», — приводит слова Индзаги Football Italia.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи». Команда Антонио Конте набрала 78 очков после 36 матчей. На второй строчке располагается миланский «Интер». Подопечные Симоне Индзаги заработали 77 очков в 36 матчах.

Материалы по теме
«Интер» хочет согласовать трансфер Луиса Энрике до старта КЧМ-2025 — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android