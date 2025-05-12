Тренер «Интера» Индзаги: к сожалению, скудетто больше не в наших руках
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе «нерадзурри» в матче 35-го тура итальянской Серии А с «Торино» (2:0).
Италия — Серия А . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Залевски – 14' 0:2 Аслани – 49'
«Я сказал перед игрой, что, к сожалению, скудетто больше не в наших руках, но нам нужно продолжать играть сосредоточенно, как мы это делали в матче с «Торино», отдавая все силы команде, которая ещё не проигрывала перед своими домашними болельщиками. Нам нужна была жёсткая игра, и она была таковой», — приводит слова Индзаги Football Italia.
Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи». Команда Антонио Конте набрала 78 очков после 36 матчей. На второй строчке располагается миланский «Интер». Подопечные Симоне Индзаги заработали 77 очков в 36 матчах.
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