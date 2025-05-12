Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Факелом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Факелом» (1:0).

«Долгожданная победа, тем более — на выезде, уверен, придаст хороший эмоциональный импульс, всплеск всей нашей команде. И ребята, и Дима Баринов, наш капитан, внутри раздевалки сказали о том, что важна игровая дисциплина, когда все на максимум отрабатывают все свои моменты с первой до последней секунды, до конца выигрывают единоборства. Градус сейчас очень напряжённый, все команды борются — кто-то за выживание, кто-то за медали, кто-то за чемпионство. Нет матчей, на которые можно спокойно выходить. Сегодня у нас были очень хорошие отрезки по содержанию. Понятно, что были и нервозные. Но, в принципе, мы очень довольны, что одержали победу», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».