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Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Факелом»

Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Факелом»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Факелом» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 22'    

«Долгожданная победа, тем более — на выезде, уверен, придаст хороший эмоциональный импульс, всплеск всей нашей команде. И ребята, и Дима Баринов, наш капитан, внутри раздевалки сказали о том, что важна игровая дисциплина, когда все на максимум отрабатывают все свои моменты с первой до последней секунды, до конца выигрывают единоборства. Градус сейчас очень напряжённый, все команды борются — кто-то за выживание, кто-то за медали, кто-то за чемпионство. Нет матчей, на которые можно спокойно выходить. Сегодня у нас были очень хорошие отрезки по содержанию. Понятно, что были и нервозные. Но, в принципе, мы очень довольны, что одержали победу», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

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