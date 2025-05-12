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Игрок «Ювентуса» Дуглас Луис объяснил свои слова о выступлениях за «Астон Виллу»

Игрок «Ювентуса» Дуглас Луис объяснил свои слова о выступлениях за «Астон Виллу»
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27-летний полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Луис объяснил слова о том, что скучает по английской «Астон Вилле», за которую выступал ранее. Футболист играл за клуб из Бирмингема на протяжении пяти лет.

«Я говорил об «Астон Вилле» как о счастливом месте для меня, мне нравилось быть там и развиваться в этом клубе, но я никогда не говорил о возвращении в эту английскую команду. Не поймите меня неправильно. Я люблю «Ювентус» и полностью сосредоточен на наших целях», — приводит слова Луиса журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Тwitter).

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

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