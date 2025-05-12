Галактионов высказался о нестабильных результатах «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по поводу нестабильных результатов московского клуба в текущем сезоне. Сейчас железнодорожники занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Локомотив» набрал 49 очков в 28 матчах чемпионата страны.

«Итоги пока рано подводить, у нас ещё есть два матча. У нас был очень хороший отрезок до зимы, не очень удачный сейчас, с точки зрения результата и качества игры. Наша всеобщая задача — эту ситуацию переломить, и по качеству, и по результату», — приводит слова Михаила Галактионова официальный сайт «Локомотива».