Андрей Кобелев раскритиковал работу генерального директора «Факела» Асхабадзе

Российский экс-футболист Андрей Кобелев раскритиковал работу генерального директора «Факела» Романа Асхабадзе.

«Давайте объективно рассуждать об игре «Факела». Он три года выступает в РПЛ, и мы постоянно слышим одно и то же: «У нас денег нет. У нас самый маленький бюджет». Из команды уходят футболисты неплохого качества, всё время происходят тренерские перестановки. Два-три месяца — и тренер уходит, три-четыре месяца — и снова отставка.

Надо говорить о генеральном директоре, который меняет по три-четыре тренера в год, но всё время говорит, что не хватает денег. Если он не может обеспечить команду деньгами и хорошими футболистами, должен спрашивать с себя. Ничего удивительного нет в том, что «Факел» вылетел. Это было понятно ещё в середине чемпионата», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Воронежская команда в 28 матчах набрала 16 очков и занимает в турнирной таблице последнее место. «Факел» уже точно вылетел в Первую лигу по итогам текущего сезона. Воронежский клуб играл в РПЛ с 2022 года, до этого в последний раз — в 2001 году.