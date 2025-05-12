В «Локомотиве» пожелали «Факелу» скорее вернуться в РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о вылете воронежского «Факела» из Российской Премьер-Лиги.

«Прекрасно играть, когда стадион забит до отказа, когда такие перформансы идут. «Факел», безусловно, достоин представлять РПЛ. Сегодня так сложилось, к сожалению, таков футбол. Желаем руководству региона, тренерскому составу, всем побыстрее вернуться», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Воронежская команда в 28 матчах набрала 16 очков и занимает в турнирной таблице последнее место. «Факел» уже точно вылетел в Первую лигу по итогам текущего сезона. Воронежский клуб играл в РПЛ с 2022 года, до этого в последний раз — в 2001 году.