Валерий Газзаев: «Динамо» полностью переиграло «Спартак»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался по итогам игры 28-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Спартаком» (2:0).

«Динамо» вчера полностью переиграло «Спартак», и это говорит и о достигнутом результате, и о хорошем качестве игры. Я считаю, что в двух последних матчах «Динамо» показало очень хорошую игру и добилось нужных результатов. Причём «Крылья Советов» в гостях они обыграли в меньшинстве, а вчера победили очень сильного и принципиального соперника», — приводит слова Газзаева «РИА Новости Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоялся накануне, 11 мая, и завершился победой бело-голубых со счётом 2:0. После 28 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Спартак» — пятый (51 очко).