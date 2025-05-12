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Валерий Газзаев: «Динамо» полностью переиграло «Спартак»

Валерий Газзаев: «Динамо» полностью переиграло «Спартак»
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался по итогам игры 28-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Спартаком» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

«Динамо» вчера полностью переиграло «Спартак», и это говорит и о достигнутом результате, и о хорошем качестве игры. Я считаю, что в двух последних матчах «Динамо» показало очень хорошую игру и добилось нужных результатов. Причём «Крылья Советов» в гостях они обыграли в меньшинстве, а вчера победили очень сильного и принципиального соперника», — приводит слова Газзаева «РИА Новости Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоялся накануне, 11 мая, и завершился победой бело-голубых со счётом 2:0. После 28 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 53 очка. «Спартак» — пятый (51 очко).

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