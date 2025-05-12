Желудков: зачем «Зенит» вообще купил Соболева? Лучше бы эти миллионы отдали пенсионерам

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков высказался о покупке сине-бело-голубыми нападающего Александра Соболева.

«С «Пари НН» Соболев должен был забить шесть голов. Он ногами не умеет играть. У нас был в «Зените» Лёха Степанов, его называли деревяшкой. Но он — деревяшка — был в два раза лучше Соболева. Выскажу своё мнение: нахрен его купили вообще? Лучше бы эти миллионы пенсионерам отдали», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, форвард перебрался в «Зенит» из «Спартака» за € 10 млн в летнее трансферное окно. Всего в активе Соболева три забитых мяча и одна результативная передача в 21 встрече РПЛ-2024/2025.