Михаил Галактионов высказался об игровой форме Алексея Батракова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игровой форме полузащитника Алексея Батракова в весенней части сезона. Специалист считает, что для молодого игрока свойственны периоды взлётов и падений.

«Если вы внимательно следили, то он уже в конце того сезона в последних четырёх-пяти матчах выходил. У него была возможность адаптироваться к РПЛ, уровню сопротивления, скоростям, интенсивности, уровню и планки единоборств. А сейчас, когда он играет практически постоянно и без замен, очень большое игровое время получает, он крепнет, получает необходимый опыт, становится более твёрдым и на мяче, и без мяча, приобретает ту самую уверенность. Парень молодой. Будут и хорошие отрезки, и всплески, в том числе и спады, потому что такой возраст, они естественны. И общественность на это должна реагировать достаточно правильно и спокойно. Наша задача в том, чтобы он всё это прошёл более гладко, развивался и прогрессировал, как делают это сейчас он и другие наши молодые футболисты вокруг наших старших товарищей, опытных ребят, которые есть в коллективе», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

В текущем сезоне Батраков провёл за «Локомотив» 35 матчей, за которые забил 14 голов и отдал 10 результативных передач.