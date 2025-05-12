Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Охдуд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов: подписав Гарсию, «Спартак» потерял Угальде — их просто не видно

Шикунов: подписав Гарсию, «Спартак» потерял Угальде — их просто не видно
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о проблеме центральных нападающих в составе красно-белых. Он считает, что из-за подписания Ливая Гарсии в зимнее трансферное окно «Спартак» потерял Манфреда Угальде, у которого ухудшились психологические и физические кондиции.

«Подписав Гарсию, мы потеряли Угальде. Физически они оба есть, но теперь их просто не видно в «Спартаке» — два мяча на двоих весной. Это сказка. Надо было укреплять не атаку, а искать крайних защитников серьёзного уровня, если команда хотела бороться за чемпионство», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Манфред Угальде не забил ни одного гола за последние восемь матчей в РПЛ
Истории
Манфред Угальде не забил ни одного гола за последние восемь матчей в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android