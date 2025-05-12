Шикунов: подписав Гарсию, «Спартак» потерял Угальде — их просто не видно

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о проблеме центральных нападающих в составе красно-белых. Он считает, что из-за подписания Ливая Гарсии в зимнее трансферное окно «Спартак» потерял Манфреда Угальде, у которого ухудшились психологические и физические кондиции.

«Подписав Гарсию, мы потеряли Угальде. Физически они оба есть, но теперь их просто не видно в «Спартаке» — два мяча на двоих весной. Это сказка. Надо было укреплять не атаку, а искать крайних защитников серьёзного уровня, если команда хотела бороться за чемпионство», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.