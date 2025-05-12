Булыкин: у «Факела» хорошие болельщики — хочется, чтобы команда вернулась в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о вылете воронежского «Факела» из Российской Премьер-Лиги.

«Факел» заслуженно вылетел из РПЛ. В команде происходило что-то непонятное: были постоянные смены тренеров. Хоть воронежцы выглядели неплохо и даже забирали очки у лидеров, но потом они забыли про футбол. Обычно футбол за это наказывает. Теперь «Факел» будет заново стараться выйти в РПЛ. У клуба хорошие болельщики, а также неплохо себя показали некоторые футболисты — хочется, чтобы «Факел» вернулся», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Воронежская команда в 28 матчах набрала 16 очков и занимает в турнирной таблице последнее место. «Факел» уже точно вылетел в Первую лигу по итогам текущего сезона. Воронежский клуб играл в РПЛ с 2022 года, до этого в последний раз — в 2001 году.