Олег Корнаухов заявил, что «Краснодару» будет непросто в матче РПЛ с «Оренбургом»

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Оренбургом». Игра состоится в следующую субботу, 17 мая, и пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток раздастся в 14:00 мск.

«Это будет сложный матч для «Краснодара», безусловно. У «Оренбурга» последний шанс зацепиться. Искусственное поле, непривычное начало встречи для «Краснодара». Им будет тяжело. В последних играх мы видели, что «Оренбург» довольно неплохо играет», — заявил Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

По состоянию на сегодняшний день «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая идущий следом «Зенит» на одно очко. «Оренбург» располагается на 15-м месте.