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Индзаги: у «Интера» нет бюджета «ПСЖ» или «Сити», но мы можем бороться со всеми

Индзаги: у «Интера» нет бюджета «ПСЖ» или «Сити», но мы можем бороться со всеми
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о ротации состава в победном матче 35-го тура итальянской Серии А с «Торино» (2:0).

Италия — Серия А . 36-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Залевски – 14'     0:2 Аслани – 49'    

«Мне нужно дать ребятам немного отдохнуть после долгого и тяжёлого сезона. Что касается игроков, которые отсутствовали сегодня, я не думаю, что мы вернём кого-либо из них в матче с «Лацио», но посмотрим, что будет в последней встрече с «Комо». Мы должны тренироваться со спокойствием и радостью, потому что беспокойство ни к чему не приведёт.

Люди говорят, что у «Интера» небольшой состав, но у нас нет бюджета «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» или «Баварии», поэтому нам нужно быть лучше в плане организации. С таким сердцем мы можем бороться со всеми», — приводит слова Индзаги Football Italia.

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