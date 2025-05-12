Индзаги: у «Интера» нет бюджета «ПСЖ» или «Сити», но мы можем бороться со всеми

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о ротации состава в победном матче 35-го тура итальянской Серии А с «Торино» (2:0).

«Мне нужно дать ребятам немного отдохнуть после долгого и тяжёлого сезона. Что касается игроков, которые отсутствовали сегодня, я не думаю, что мы вернём кого-либо из них в матче с «Лацио», но посмотрим, что будет в последней встрече с «Комо». Мы должны тренироваться со спокойствием и радостью, потому что беспокойство ни к чему не приведёт.

Люди говорят, что у «Интера» небольшой состав, но у нас нет бюджета «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» или «Баварии», поэтому нам нужно быть лучше в плане организации. С таким сердцем мы можем бороться со всеми», — приводит слова Индзаги Football Italia.