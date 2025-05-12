«Спартак» может уволить Станковича из-за плохих результатов — источник

Московский «Спартак» может отправить в отставку главного тренера Деяна Станковича по окончании сезона. Причиной для увольнения могут стать неудовлетворительные результаты команды, сообщает Mozzart Sport.

По данным источника, судьба Станковича в «Спартаке» зависит от результата команды в Кубке России, ведь в чемпионате страны турнирное положение красно-белых уже исправить не получится.

Отмечается, что руководство «Спартака» планировало продлить контракт со Станковичем. Однако, когда начался предметный диалог, результаты красно-белых испортились, а ко всему прочему добавилась ещё и чрезмерная нервозность Станковича.

Действующий контракт Деяна со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.