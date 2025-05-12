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Юрий Сёмин призвал не заострять внимание на жесте Станковича в матче «Динамо» — «Спартак»

Юрий Сёмин призвал не заострять внимание на жесте Станковича в матче «Динамо» — «Спартак»
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Бывший тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин заявил, что не стоит заострять внимание на жесте главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича в адрес арбитров во время матча 28-го тура РПЛ с московским «Динамо» (0:2). Сёмин отметил, что в таких встречах всегда присутствует эмоциональный накал. Напомним, в концовке игры Станкович показал жест в адрес судьи Алексея Сухого, намекающий на его предвзятость.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

«Честно, этот жест не видел. Но эмоции — это часть футбола, особенно в таких напряжённых матчах. Дерби — это всегда борьба, накал, и неудивительно, что у кого-то может сдать выдержка. Думаю, на этом не стоит заострять внимание. Главное — что происходило на поле, а не за его пределами», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

После 28 туров Российской Премьер-Лиги лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар», набравший 61 очко. «Динамо» занимает четвёртое место (53 очка). «Спартак» — пятый (51 очко).

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