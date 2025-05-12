Булыкин: Ролана Гусева будут рассматривать на пост главного тренера «Динамо»

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин считает, что руководству московского «Динамо» стоит рассмотреть Ролана Гусева на роль постоянного главного тренера бело-голубых. Сейчас он занимает пост и. о. наставника «Динамо».

«Думаю, Гусева изначально не рассматривали на пост главного тренера «Динамо», но теперь рассмотрят. Он перспективный тренер. Зная Гусева, хотелось бы увидеть больше его интервью и пресс-конференций. Это будет очень интересно. Хотелось бы, чтобы он как можно дольше работал в «Динамо» в качестве главного тренера», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.