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В «Реале Сосьедад» сообщили, что Арсен Захарян уже не сыграет в этом сезоне

В «Реале Сосьедад» сообщили, что Арсен Захарян уже не сыграет в этом сезоне
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В пресс-службе «Реала Сосьедад» рассказали, что российский полузащитник команды Арсен Захарян начнет тренироваться в общей группе в ближайшее время, но рисковать его здоровьем в оставшихся матчах сезона в клубе не будут.

«Он будет работать в общей группе, если всё пойдёт хорошо. До завершения сезона у нас осталось 13 дней. Арсен выбыл на несколько недель, так что риск игры излишен», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» ТАСС.

В нынешнем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» четыре встречи во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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