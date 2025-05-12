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Андрей Кобелев: давление испытывает не только «Краснодар», но и «Зенит»

Андрей Кобелев: давление испытывает не только «Краснодар», но и «Зенит»
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Российский экс-футболист Андрей Кобелев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Мы ещё в прошлом сезоне говорили о давлении на «Краснодар», и об этом говорим и в этом году. Мы видим, что давление испытывают не только «быки», но и «Зенит», который обыграл Махачкалу на пределе. Если «Краснодар» хочет взять чемпионат, он должен выиграть два оставшихся матча и выложиться на полную. Давление есть на «Краснодар» и «Зенит», чуть меньше — на ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Но не стоит забывать, что оно идёт и на команды из низа турнирной таблицы. Мы понимаем, что для «Оренбурга» победа над «Краснодаром» — последний шанс зацепиться за РПЛ.

«Быки» же не участвуют в Кубке России, полноценно готовятся к встречам РПЛ. А у «Зенита» есть ещё лишняя игра с ЦСКА. Да, есть задел в два мяча, однако армейцы хотят пройти дальше. У «Краснодара» намного больше шансов в плане подготовки, анализа и восстановления, чем у «Зенита». А также нужно учитывать очковый отрыв», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, на данный момент «Краснодар» опережает «Зенит» на одно очко в турнирной таблице РПЛ. До конца текущего розыгрыша чемпионата — два тура.

Турнирная таблица РПЛ
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