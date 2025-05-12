Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Охдуд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти стал главным тренером сборной Бразилии, он приступит к работе 26 мая — источник

Анчелотти стал главным тренером сборной Бразилии, он приступит к работе 26 мая — источник
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подписал контракт с Бразильской футбольной конфедерацией, с 26 мая итальянский специалист начнёт работу во главе национальной команды Бразилии. Об этом сообщает журналист и инсайдер издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, Анчелотти покинет мадридский «Реал» после последней игры сезона Примеры с «Реалом Сосьедад». Карло возглавляет «сливочных» с 2021 года. В период с 2013-го по 2015-й итальянец также работал во главе «Реала».

Под руководством Анчелотти «сливочные» дважды выигрывали чемпионат Испании, а также трижды побеждали в Лиге чемпионов УЕФА.

Материалы по теме
Анчелотти назвал причину замены Винисиуса в матче с «Барселоной»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android