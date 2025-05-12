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Булыкин: жест Станковича некрасивый, но ему нужно жить на футбольном поле

Булыкин: жест Станковича некрасивый, но ему нужно жить на футбольном поле
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Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича по ходу игры 28-го тура РПЛ с «Динамо». Напомним, в концовке матча Станкович показал жест в адрес судьи Алексея Сухого, намекающий на его предвзятость.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

«Со стороны Станковича был некрасивый жест, но в то же время рука была, и пенальти можно было ставить. Деяна можно понять — был важный матч, но «горели» со счётом 0:2. Нужно больше думать об игре, а не о том, как судья ошибся один раз.

Не думаю, что эмоции Станковича идут во вред «Спартаку». Это европейская манера, когда нужно показывать эмоции и жить на футбольном поле, как и игроки. Именно поэтому тренеры участвуют в каждом эпизоде, заражая энергией футболистов, однако иногда это переходит границы», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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