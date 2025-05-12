Юрий Сёмин оценил работу Ролана Гусева после победы «Динамо» над «Спартаком»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин заявил, что московское «Динамо» превзошло «Спартак» (2:0) в матче 28-го тура РПЛ. Также Сёмин отметил, что решение о назначении Ролана Гусева главным тренером бело-голубых должно принимать непосредственно руководство московского клуба.

«Динамо» хорошо сыграло в дерби. Определённые коррективы он [Гусев] внёс: в обороне команда выглядела организованнее, компактнее. Видно, что чувствует коллектив, понимает, где и как можно усилить. Но решать будет руководство — оставлять его главным тренером или искать другого специалиста. В любом случае матч со «Спартаком» показал: потенциал у команды есть. «Динамо» давно не выигрывало в дерби», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

47-летний Гусев исполняет обязанности главного тренера бело-голубых после отставки Марцела Лички. Чешский специалист покинул «Динамо» 1 мая. Под руководством Ролана Гусева бело-голубые провели две встречи в рамках Российской Премьер-Лиги и одержали две победы — над «Крыльями Советов» (3:1) и «Спартаком» (2:0).