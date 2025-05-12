Карраскаль высказался о шансах «Динамо» попасть в тройку РПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль ответил на вопрос о шансах бело-голубых занять место в тройке сильнейших команд Российской Премьер-Лиги по итогам сезона.

«Мы должны продолжать играть, относиться ответственно к играм. А дальше посмотрим, что из этого получится», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 28 проведённых матчей московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. Отставание от московского ЦСКА, располагающегося на третьей строчке, составляет два очка. В двух турах на финише сезона «Динамо» сразится с «Акроном» и «Краснодаром», ЦСКА — с «Локомотивом» и «Пари НН».