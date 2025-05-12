Ади Хюттер может возглавить «Байер» — L’Équipe

Главный тренер «Монако» Ади Хюттер может возглавить «Байер» после ожидаемого перехода нынешнего наставника «аспириновых» Хаби Алонсо на пост рулевого мадридского «Реала». Об этом сообщает L’Équipe.

Клуб Бундеслиги видит в данном специалисте профессионала, способного поддержать уровень, заданный испанцем. Австриец работает в княжеском клубе с 2023 года, дважды он выводил этот коллектив в Лигу чемпионов. Нынешнее соглашение Хюттера с монегасками рассчитано до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо уже подписал контракт со «сливочными», работу в команде из Мадрида рулевой начнёт с клубного чемпионата мира по футболу, который продлится с 15 июня по 13 июля и пройдёт в Соединённых Штатах Америки.

За тур до конца сезона «Монако» идёт на третьем месте в Лиге 1 (61 очко).