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Сборная Бразилии объявила о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера

Сборная Бразилии объявила о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера
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Итальянский специалист Карло Анчелотти станет главным тренером сборной Бразилии. О назначении официально объявила бразильская футбольная конфедерация в соцсети X (ранее Twitter). Нынешний тренер мадридского «Реала» приступит к новой работе после окончания клубного сезона.

«Привлечение Карло Анчелотти в сборную Бразилии – больше, чем стратегический шаг. Это заявление всему миру, что мы намерены вернуть себе первое место на пьедестале. Он величайший тренер в истории и руководил величайшими командами на планете. Вместе мы напишем новые славные страницы в истории бразильского футбола», – заявил глава CBF Эдналдо Родригес.

Сообщается, что Анчелотти будет руководить сборной Бразилии уже в предстоящих матчах квалификации к чемпионату мира 2026 года с Эквадором (6 июня) и Парагваем (11 июня).

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