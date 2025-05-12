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Стало известно, при каких результатах «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА могут стать чемпионами

Стало известно, при каких результатах «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА могут стать чемпионами
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Опубликованы расклады, при которых «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА могут стать чемпионами по итогам нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Краснодару» для успешного завершения сезона необходимо выиграть два оставшихся матча чемпионата: с «Оренбургом» 17 мая и с «Динамо» 24 мая. В этом случае результаты встреч с участием конкурентов не повлияют на положение «быков».

«Зениту» нужно обыгрывать «Ростов» 18 мая и «Ахмат» 24 мая. При этом клубу с берегов Невы необходима осечка «Краснодара» в любой игре, в случае равенства очков выше будет находиться «Зенит» из-за результатов личных встреч.

ЦСКА нужно победить «Локомотив» 19 мая и «Пари Нижний Новгород» 24 мая. При этом армейцам необходимо надеяться на поражения конкурентов во всех играх. В этом случае у москвичей появится возможность сравняться с южанами по очкам и победам (по личным встречам у них равенство) и обойти их по разнице мячей (по этому показателю они на данный момент уступают).

При равенстве очков у всех команд выше будет «Зенит» за счёт результатов личных встреч.

На данный момент турнирную таблице РПЛ возглавляет «Краснодар» (61 очко), на втором месте идёт «Зенит» (60 очков), на третьей строчке находится ЦСКА (55 очков).

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