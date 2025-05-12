Акинфеев пошутил о том, какими он видит футболистов ЦСКА 2005 года рождения

39-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев пошутил на тему выхода на поле в составе армейцев четырёх футболистов 2005 года рождения. В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0) в составе столичной команды на поле появились полузащитники Матвей Кисляк, Артём Бандикян, нападающий Кирилл Глебов и защитник Джамалутдин Абдулкадыров. Все они родились в 2005 году.

В своём телеграм-канале Игорь Акинфеев опубликовал короткое видео, в котором голкипер армейцев иронизирует над собственной реакцией на совместное участие в матче с молодыми воспитанниками ЦСКА.

«Сказали, что буду играть с футболистами 2005 года рождения… Как я представляю игрока 2005 года рождения», — такой текст сопровождает видео с маленькими детьми в футбольной форме, которые играют с мячами на поле.

«Кислый [Матвей Кисляк], Глеб [Кирилл Глебов], Джамик [Джамалутдин Абдулкадыров], Бандик [Артём Бандикян] — простите», — написал Игорь Акинфеев в своём телеграм-канале.

Игорь Акинфеев выступает за московский ЦСКА с 2003 года. В текущем сезоне на его счету 27 матчей, в которых голкипер пропустил 19 мячей. В 12 встречах Акинфееву удалось уйти с поля без пропущенных голов.