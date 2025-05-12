Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Охдуд — Аль-Наср. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акинфеев пошутил о том, какими он видит футболистов ЦСКА 2005 года рождения

Акинфеев пошутил о том, какими он видит футболистов ЦСКА 2005 года рождения
Аудио-версия:
Комментарии

39-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев пошутил на тему выхода на поле в составе армейцев четырёх футболистов 2005 года рождения. В матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:0) в составе столичной команды на поле появились полузащитники Матвей Кисляк, Артём Бандикян, нападающий Кирилл Глебов и защитник Джамалутдин Абдулкадыров. Все они родились в 2005 году.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2025, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар
1:0 Гуарирапа – 69'    

В своём телеграм-канале Игорь Акинфеев опубликовал короткое видео, в котором голкипер армейцев иронизирует над собственной реакцией на совместное участие в матче с молодыми воспитанниками ЦСКА.

«Сказали, что буду играть с футболистами 2005 года рождения… Как я представляю игрока 2005 года рождения», — такой текст сопровождает видео с маленькими детьми в футбольной форме, которые играют с мячами на поле.

«Кислый [Матвей Кисляк], Глеб [Кирилл Глебов], Джамик [Джамалутдин Абдулкадыров], Бандик [Артём Бандикян] — простите», — написал Игорь Акинфеев в своём телеграм-канале.

Игорь Акинфеев выступает за московский ЦСКА с 2003 года. В текущем сезоне на его счету 27 матчей, в которых голкипер пропустил 19 мячей. В 12 встречах Акинфееву удалось уйти с поля без пропущенных голов.

Материалы по теме
Акинфеев — главный «динозавр» ЦСКА. А кто дольше всего играет за другие клубы РПЛ?
Акинфеев — главный «динозавр» ЦСКА. А кто дольше всего играет за другие клубы РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android