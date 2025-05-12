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«Пари НН» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

«Пари НН» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ
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Сегодня, 12 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступит Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
12 мая 2025, понедельник. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы играющих команд:

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Эктов, Трошечкин, Майга, Грулёв, Босельи.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Костанца, Печенин, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Сергеев.

После 27 сыгранных встреч «Пари НН» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 30 очков.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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