«Пари НН» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

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Сегодня, 12 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Нижний Новгород» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступит Ранэль Зияков (Набережные Челны, Россия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Эктов, Трошечкин, Майга, Грулёв, Босельи.

«Крылья Советов»: Песьяков, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Бейл, Костанца, Печенин, Зиньковский, Олейников, Бабкин, Сергеев.

После 27 сыгранных встреч «Пари НН» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Крылья Советов» после аналогичного количества игр занимают 10-е место, заработав 30 очков.