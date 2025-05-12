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Наумов: тренерская чехарда и отсутствие усилений привели «Факел» к вылету из РПЛ

Наумов: тренерская чехарда и отсутствие усилений привели «Факел» к вылету из РПЛ
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал причины вылета воронежского «Факела» из Российской Премьер-Лиги по итогам матча 28-го тура с железнодорожниками (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 22'    

«Всё шло к тому, что «Факел» вылетит из РПЛ — было допущено много ошибок. Тренерская чехарда и отсутствие усилений привели к вылету. Надо постараться наладить что-то в Первой лиге и найти свою игру. Наверное, стоит оставить этот тренерский штаб. В руководстве клуба понимали, что Шалимову было бы сложно вытащить «Факел», поэтому рассчитывают на него в Первой лиге. Думаю, будет хорошо, если он останется. Воронеж — очень футбольный город с приятным климатом. Там болельщики очень любят футбол, они постоянно следуют за командой», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Факел» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в 28 матчах и отставанием в семь очков от зоны стыков за два тура до конца чемпионата. Таким образом, воронежская команда лишилась шансов на сохранение прописки в РПЛ на сезон-2025/2026.

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