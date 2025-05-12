Наумов: тренерская чехарда и отсутствие усилений привели «Факел» к вылету из РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал причины вылета воронежского «Факела» из Российской Премьер-Лиги по итогам матча 28-го тура с железнодорожниками (0:1).

«Всё шло к тому, что «Факел» вылетит из РПЛ — было допущено много ошибок. Тренерская чехарда и отсутствие усилений привели к вылету. Надо постараться наладить что-то в Первой лиге и найти свою игру. Наверное, стоит оставить этот тренерский штаб. В руководстве клуба понимали, что Шалимову было бы сложно вытащить «Факел», поэтому рассчитывают на него в Первой лиге. Думаю, будет хорошо, если он останется. Воронеж — очень футбольный город с приятным климатом. Там болельщики очень любят футбол, они постоянно следуют за командой», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Факел» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками в 28 матчах и отставанием в семь очков от зоны стыков за два тура до конца чемпионата. Таким образом, воронежская команда лишилась шансов на сохранение прописки в РПЛ на сезон-2025/2026.