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В «Динамо» ответили на вопрос о состоянии Майсторовича

В «Динамо» ответили на вопрос о состоянии Майсторовича
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Главный врач «Динамо» Александр Родионов ответил на вопрос о состоянии здоровья сербского защитника команды Милана Майсторовича.

«Милан продолжает восстановление. В конце сезона он уже не сыграет. Сейчас он тренируется индивидуально», — приводит слова Родионова «Матч ТВ».

Майсторович выступает за московский клуб с 2023 года, в нынешнем клубном сезоне на его счету 11 встреч и один гол во всех турнирах. В официальных матчах серб не играет с сентября 2024 года из-за травмы.

На данный момент «Динамо» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в активе команды 53 очка.

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