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Воспитанник «Краснодара» Голубев: Сперцян больше думает о золоте, чем о трансфере в Европу

Воспитанник «Краснодара» Голубев: Сперцян больше думает о золоте, чем о трансфере в Европу
Эдуард Сперцян
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Полузащитник «Шинника» Артём Голубев, являющийся воспитанником «Краснодара», высказался о полузащитнике и капитане «быков» Эдуарде Сперцяне.

«Дай бог, чтобы Сперцян привёл «Краснодар» к чемпионству. Желаю, чтобы у него не было травм. Эдо молодец, показывает свой уровень и класс. Мне кажется, что он сейчас больше думает о чемпионстве, чем о переходе в клуб Европы.

Нужно сделать с «Краснодаром» то, что задумали, а уже потом можно будет разговаривать на эту тему. Эдо, концентрируйся на двух матчах! Всё получится», — сказал Голубев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

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