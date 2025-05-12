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Кирьяков считает, что ЦСКА будет одним из претендентов на чемпионство в следующем сезоне

Кирьяков считает, что ЦСКА будет одним из претендентов на чемпионство в следующем сезоне
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Бывший форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков высказался о шансах ЦСКА на участие в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги в следующем сезоне.

«Вполне возможно, что ЦСКА будет одним из претендентов на чемпионство в следующем сезоне. Всё зависит от возможностей армейцев на трансферном рынке. Нельзя останавливать развитие, которое команда получила в этом сезоне. Усиления нужны. Если ЦСКА найдёт средства на укрепление состава, армейцы будут играть важную роль в борьбе за титул. Большая надежда на руководство клуба, чтобы они не поскупились и дали Николичу возможность усилить команду», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 28 проведённых матчей ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 55 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет шесть очков, от занимающего вторую строчку «Зенита» — пять очков.

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