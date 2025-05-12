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Гендиректор «Черноморца»: команда готова к выходу в РПЛ

Гендиректор «Черноморца»: команда готова к выходу в РПЛ
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Генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарёв сообщил, что команда готова к выступлению в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Команда готова к выходу в Российскую Премьер-Лигу. На чём будет основана трансферная политика клуба? Смотрите, мы будем придерживаться прежде всего рационального подхода во всём. История о том, что нужно выйти в РПЛ и потратить огромное количество миллионов долларов для того, чтобы полностью изменить состав, по сравнению с Первой лигой — абсолютно нерабочая.

Здесь нужен рациональный, правильный подход во всём. По соотношению «цена-качество». Понятное дело, какие-то видоизменения команда потерпит в любом случае, потому что мы понимаем, что порядок футбола, стиль, который в Первой лиге и в РПЛ — совершенно разный. При этом у нас есть задача, конечно, сохранить костяк команды, который добивается этого результат сейчас», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

«Черноморец» идёт на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги (58 очков).

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