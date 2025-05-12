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Аль-Охдуд — Аль-Наср. Прямая трансляция
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«Аль-Наср» лишился шансов на чемпионство в Про-Лиге, у Роналду нет титулов 2,5 года

«Аль-Наср» лишился шансов на чемпионство в Про-Лиге, у Роналду нет титулов 2,5 года
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Саудовский «Аль-Наср», в составе которого выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, лишился теоретических шансов на победу в Про-Лиге по ходу 31-го тура национального первенства. В воскресенье, 11 мая, возглавляющий чемпионскую гонку «Аль-Иттихад» разгромил команду «Аль-Фейха» (3:0) и набрал 74 очка.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 31-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
3 : 0
Аль-Фейха
Эль-Маджмаа
1:0 Бензема – 24'     2:0 Бензема – 54'     3:0 Аль-Бакави – 75'    

Таким образом, «Аль-Наср», у которого 60 набранных очков в 30 встречах, лишился возможности обойти «Аль-Иттихад» в турнирной таблице вне зависимости от результата четырёх последних матчей сезона.

Отставание «Аль-Насра», который располагается на пятой строчке, от «Аль-Хиляля», занимающего второе место, составляет пять очков. Напомним, Криштиану Роналду за два с половиной года в Саудовской Аравии (с января 2023-го) не выиграл ни одного официального трофея.

Календарь саудовской Про-Лиги
Турнирная таблице саудовской Про-Лиги
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