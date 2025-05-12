«Аль-Наср» лишился шансов на чемпионство в Про-Лиге, у Роналду нет титулов 2,5 года

Саудовский «Аль-Наср», в составе которого выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, лишился теоретических шансов на победу в Про-Лиге по ходу 31-го тура национального первенства. В воскресенье, 11 мая, возглавляющий чемпионскую гонку «Аль-Иттихад» разгромил команду «Аль-Фейха» (3:0) и набрал 74 очка.

Таким образом, «Аль-Наср», у которого 60 набранных очков в 30 встречах, лишился возможности обойти «Аль-Иттихад» в турнирной таблице вне зависимости от результата четырёх последних матчей сезона.

Отставание «Аль-Насра», который располагается на пятой строчке, от «Аль-Хиляля», занимающего второе место, составляет пять очков. Напомним, Криштиану Роналду за два с половиной года в Саудовской Аравии (с января 2023-го) не выиграл ни одного официального трофея.