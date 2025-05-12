Писарев — о «Краснодаре»: если у Кордобы что-то не выходит, то план «Б» у них не работает

Тренер национальной команды России Николай Писарев заявил, что вингеры «Краснодара» не показывают должный уровень игры в матчах, когда у нападающего «быков» Джона Кордобы не получается реализовывать свои моменты.

— Очень хорошая интрига в РПЛ. Как и в прошлом сезоне, наверное, всё будет решаться в последнем туре, что не может не радовать болельщиков.

— Как получилось, что в весенней части ЦСКА стал возмутителем спокойствия?

— История повторяется. Армейцы хорошо проводят весну не первый сезон. Надо отдать должное Николичу за то, что, поменяв схему, не сильно обновив состав, ЦСКА мог бы включиться в «золотую» гонку, не растеряй такие очки, как дома с «Крыльями».

У игроков «Краснодара», а конкретно у Кордобы, не получилась игра, но это ещё и центральные защитники ЦСКА ничего не дали сделать. Однако и Сперцяна не было видно, как обычно, про вингеров «Краснодара» все говорили, что это недостаточно сильные ребята, чтобы помогать в такой игре, когда не идёт у Кордобы. Если у него что-то не получается, план «Б» не работает. Из 10 передач вперёд — восемь-девять – в Кордобу, — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кордоба провёл за «Краснодар» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 14 млн.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 61 очко после 28 встреч. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Оренбургом». Матч состоится 17 мая, начало — в 14:00 мск.