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Червиченко: Рябчук в матче с «Динамо» перепутал футбольное поле с татами

Червиченко: Рябчук в матче с «Динамо» перепутал футбольное поле с татами
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об агрессивной манере игры защитника красно-белых Олега Рябчука после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Карраскаль – 7'     2:0 Глебов – 30'    

«Рябчук должен был получать минимум по жёлтой карточке в каждой игре. Он жёсткий защитник, который нарушает правила запредельно регулярно. Видимо, в матче с «Динамо» он перепутал футбольное поле с татами. Бросок для дзюдо неплохой, но для футбола он категорически неприемлем. Даже пенальти и пропущенный мяч его не вразумили. Уже через небольшой промежуток времени Рябчук исполнил то же самое, но уже в центре поля», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В дерби с «Динамо» Олег Рябчук получил жёлтую карточку уже на шестой минуте игры, после чего полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль реализовал пенальти на седьмой минуте. Всего на счету игрока сборной Молдавии четыре голевые передачи, шесть жёлтых карточек и одно удаление в 33 матчах РПЛ и Фонбет Кубка России.

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