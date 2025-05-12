«Интер» планирует выкупить права на Залевского — Романо

«Интер» намерен выкупить права на арендованного у «Ромы» полузащитника сборной Польши Николу Залевского. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Футболист выступает за «нерадзурри» в рамках аренды с февраля 2025 года. Сообщается, что игра хавбека оставила приятное впечатление у руководства миланского клуба, «Интер» хочет видеть этого футболиста в своей команде на постоянной основе.

Стоимость выкупа прав на Залевского составляет € 6 млн. Футболист уже согласовал условия плноценного контракта с клубом.

На счету полузащитника 12 матчей за «Интер», у него один гол и одна голевая передача. «Нерадзурри» находятся на втором месте в турнирной таблице Серии А (77 очков), они сыграют с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов 31 мая.