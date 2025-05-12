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«Чего-то не хватает». Юрий Жирков — о жизни после завершения карьеры футболиста

«Чего-то не хватает». Юрий Жирков — о жизни после завершения карьеры футболиста
Юрий Жирков
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Экс-полузащитник сборной России Юрий Жирков рассказал о своей жизни после окончания игровой карьеры. Бывший хавбек лондонского «Челси» объявил о завершении карьеры в 2023 году.

— Как вообще проходят дни Юрия Жиркова после завершения карьеры?
— Отвожу детей в школу, приезжаю домой, пью кофе. Потом пообедал, еду забирать младшего сына — отвожу на тренировку, потом беру с тренировки домой обратно, там уже у него репетитор по английскому. Затем забираю старших. Если же жене надо в город поехать поработать, то и тут в роли водителя выступаю (смеётся).

— Кайфуете от жизни сейчас?
— Не сказать, что удовольствие от жизни во всём. Но рад, что четвёртый ребёнок родился. Хотя всё равно есть ощущение, что чего-то не хватает.

— Скучаете немного по футболу?
— Не знаю. Это какое-то чувство, которое не передать словами. Скучаю ли по футболу… Понимаешь же, что до 50-60 лет играть не будешь. Ноги дают о себе знать.

— Хотя в последние годы профессиональной карьеры многие не могли поверить, что закончите.
— Ну нет. Травмы давали о себе знать. Та же травма ахилла. Это было очень болезненно. Даже сейчас встаёшь по утрам — и тяжеловато, — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

Помимо «Челси», Жирков выступал за «Спартак» из Тамбова, ЦСКА, махачкалинский «Анжи», московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки».

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